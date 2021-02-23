Власти Сочи выделят три миллиона рублей на приют, вакцинацию и стерилизацию бездомных животных

Сочинский муниципалитет объявил о намерении заключить госконтракт на деятельность по обращению с животными без хозяев на территории города. Максимальный бюджет на организацию работы приюта, вакцинацию и стерилизацию бездомных животных, согласно данным единого портала госзакупок, составит 3,1 млн руб.

В настоящий момент ведется прием заявок от потенциальных подрядчиков, торги в формате аукциона на понижение состоятся 3 марта 2021 года. Согласно описанию объекта закупки, работы по контракту проводятся с целью предупреждения эпидемий, предотвращения вреда здоровью и имуществу граждан и юридических лиц. В обязанности подрядчика будут входить отлов и сопровождение бездомных животных в приют, расположенный в границах города-курорта Сочи, их ветеринарное обслуживание, чипирование, вакцинация, стерилизация, ежедневное содержание в оговоренных контактом условиях, при необходимости - работа с кинологом по подготовке собак для выполнения служебных обязанностей в интересах граждан и государства.

Также исполнитель госконтракта обязан информировать жителей города о животных, размещенных в приюте, и обеспечивать свободный доступ бывших и потенциальных владельцев к питомцам. Подрядчик должен оказывать помощь животным, которые находятся в опасном для жизни состоянии, и возвращать потерянных питомцев их хозяевам. Все работы должны быть основаны на принципах гуманного отношения к животным без владельцев, исполнитель контракта обязан обеспечить отношение к ним как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания. При этом подчеркивается, что умерщвление животных в качестве средства контроля их популяции не допускается, а эвтаназия применима только к особям, которые по заключению ветеринара имеют неизлечимые болезни или травмы, несовместимые с жизнью.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», администрации Сочи и Туапсинского района вместе построят приют для передержки животных.

Ольга Логинова