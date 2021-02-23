Экс-руководитель «Гипсополимера» намерена оспорить свою отставку

Бывший директор ООО «УК “Гипсополимер”», управляющего одноименным холдингом, Наталия Капырина в начале февраля подала в краевой арбитражный суд три иска к компаниям группы. Первый иск направлен к УК «Гипсополимер» и межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю. В нем заявительница требует признать недействительными решения общего собрания акционеров общества и внесенной записи в ЕГРЮЛ.

Ответчиком по второму иску выступает УК «Гипсополимер». В этом заявлении госпожа Капырина требует взыскать с компании задолженность по выплате части распределенной прибыли общества за 2017 год в размере 3,2 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 2 июня 2018 года по 10 февраля 2021-го в размере 559,6 млн руб.

В третьем иске — к ООО «Прикамская гипсовая компания» — экс-директор холдинга требует взыскать с предприятия задолженность по выплате части чистой прибыли общества за 2017 год в сумме 1,8 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 3 июня 2018 года по 10 февраля 2021 года в размере 574 тыс. руб. с последующим начислением по день фактической оплаты задолженности.

Все заявления приняты к производству. Первое будет рассмотрено на заседании 31 марта, другие два — 5 апреля.

Связаться с госпожой Капыриной не удалось, она не ответила на звонок.

Напомним, в начале декабря 2020 года Наталья Капырина, руководившая УК «Гипсополимер» с 2017 года, покинула пост. Компанию возглавила ее сестра Ирина Емельянова. Собеседник, близкий к группе «Гипсополимер», тогда пояснил, что смена руководства произошла в связи с истечением трехлетнего контракта с предыдущим директором. В конце декабря госпожа Капырина вышла из числа соучредителей большинства юрлиц этой структуры: из ООО «Браско», в котором ей принадлежало 25% долей, ООО «ПГК» (25%) и ООО «ТД „ПГК“» (7,5%). При этом экс-руководитель группы сохранила 25% долей в УК «Гипсополимер».

Как выяснил “Ъ-Прикамье”, в компании идет корпоративный конфликт. По словам источника, знакомого с ситуацией, Наталья Капырина была смещена с должности без предупреждения и проведения официального собрания учредителей, кроме того, от работы были отстранены основные топ-менеджеры предприятия.

Холдинг «Гипсополимер» выпускает штукатурки, шпатлевки, гипсовые строительные плиты, монтажные составы и прочее. В холдинг входят ООО «Прикамская гипсовая компания» (ПГК), ООО «Бенар», ООО «ГипсополимерСтрой», ООО «Браско», ООО «ТД “Прикамская гипсовая компания”». Выручка основных юрлиц холдинга: ООО «УК “Гипсополимер”» в 2019 году — 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 22 млн руб.; выручка ПГК — 1 млрд руб., чистая прибыль — 9 млн руб. Ранее общества контролировались бизнесменом Афанасием Братякиным. В 2017 году, после его смерти, компании перешли в собственность его вдовы Светланы Братякиной и дочерей Ирины Емельяновой и Наталии Капыриной.