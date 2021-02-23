Бывшего топ-менеджера «Искры-Авигаз» привлекли к субсидиарной ответственности на 2, 7 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы 18 февраля определил привлечь к субсидиарной ответственности по долгам АО «Искра-Авигаз» бывшего гендиректора Виктора Пыхтеева, говорится в Едином федеральном реестре банкротов.

По данным сайта, господин Пыхтеев привлечен на сумму 2, 763 млрд руб.

С заявление о привлечении к ответственности по долгам компании еще в мае 2019 года обратился конкурсной управляющий АО Алексей Харланов. В его заявлении аналогичные требования были заявлены в отношении целой группы лиц, по мнению управляющего, контролировавшего «Искру-Авигаз».

Среди них - нынешний замгендиректора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов (входящая в «Ростех» ОДК владела более 24% акций пермского АО – «Ъ-Прикамье»), а также бывшие топ-менеджеры «Газпрома» Богдан Будзуляк и Александр Шайхутдинов, замгендиректора АО Ирина Трефилова, которая контролировала 75% акций «Искры».

В отношении этих лиц требование управляющего судом было отклонено.

Стоит отметить, что другим определением столичного арбитража привлечение господина Пыхтеева к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами АО «Искра-Авигаз». Конкурсный управляющий АО уже обратился к кредитором с предложением избрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

АО «ОГТ „Искра-Авигаз“» (ранее — ЗАО «Искра-Авигаз») входило в число основных участников программы «Урал-Газпром», предусматривающей сотрудничество пермских предприятий в области создания наземных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 2,5–25 МВт, разработки газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ мощностью 10–25 МВт и электростанций на базе ГТУ мощностью 2,5–4 МВт. 75% акций контролировала замгендиректора АО Ирина Трефилова, 24% — ОДК.

Напомним, в мае 2018 года суд признал АО «Искра-Авигаз» банкротом и досрочно открыл в отношении предприятия конкурсное производство. В реестр кредиторов общества включены требования на сумму более 2,662 млрд руб. Банкротом признан и Виктор Пыхтеев, который задолжал ПАО «Банк „Санкт-Петербург“» более 312 млн руб.