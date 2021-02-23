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Еще 88 больных COVID-19 зарегистрировали Тюменской области

На территории Тюменской области за сутки было выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в регионе составило 30 880 человек, более 29 тыс. из них выздоровели, 273 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 11 823 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 189 153. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 84 047 больных скончались.

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