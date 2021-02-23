На Ямале выявили еще 47 случаев заражения коронавирусом

За сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) было зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 36 906 жителей Ямала. Более 34 тыс. пациентов выздоровели, 395 человек скончались.

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 11 823 случая новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии число инфицированных достигло 4 189 153 человека. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 84 047 больных скончались.