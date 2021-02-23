В Кузбассе перед судом предстанут полицейские, не предотвратившие убийство

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника смены и старшего оперативного дежурного отдела полиции «Ленинский», обвиняемых в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Следствие считает, что обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал о том, что в одной из квартир слышны крики женщины о помощи. Сотрудники полиции зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку информации, полагают следователи.

В результате халатности полицейских была убита женщина, сообщает следственное управление СКР по Кемеровской области. Мужчина, совершивший убийство, был задержан на месте преступления.

«Со следствием обвиняемые не сотрудничали, свою вину не признали. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции», - сообщили в СКР.

Оксана Павлова