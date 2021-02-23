В Свердловской области COVID-19 диагностировали еще у 214 человек

В Свердловской области за минувшие сутки было выявлено 214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, в регионе также зарегистрировали еще десять летальных случаев.

Всего с начала пандемии в Свердловской области диагноз подтвердился у 76 786 человек, из них более 69 тыс. пациентов выздоровели, 2 321 пациент скончался.

Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 1 марта. Основную массу ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, свердловские власти планируют снять к началу лета.