Под Переславлем в 2021 году по нацпроекту отремонтируют 66 км дорог

В 2021 году в городском округе Переславль-Залесский Ярославской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 66 км региональных дорог, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.

По словам заместителя председателя правительства области Виктора Неженца, запланировано отремонтировать на 31 км больше, чем в прошлом году.

«Завершим ремонт дороги на Владимир, приведем в порядок участки важных для жителей региона и туристов направлений Нагорье – Берендеево и Говырино – Дмитриевское – Нагорье»,– уточнил господин Неженец.

В департаменте отметили, что на части объектов уже начались работы. Уже ведется замена и ремонт водопропускных труб на участке трассы Нагорье – Берендеево от села Купанского до Нагорья протяженностью 28 км. Начались подготовительные работы дороге Говырино – Дмитриевское – Нагорье протяженностью 30,5 км. Контракт на ремонт этих дорог заключен с АО ГК «ЕКС».

Алла Чижова