В Сочи от COVID-19 скончался руководитель санатория «Правда» Службы внешней разведки

В Сочи сегодня простятся с заслуженным врачом РФ, героем труда Кубани, полковником медицинской службы Валерием Скляренко. Господин Скляренко, занимавший должность руководителя ведомственного санатория «Правда» Службы внешней разведки, скончался на 67 году жизни от коронавирусной инфекции, осложненной сахарным диабетом.

Валерий Скляренко в разные годы работал в сочинской системе здравоохранения в качестве, заведующего отделением Курортной поликлиники №1 г, главного врача санатория «Сочи», с 1996 года возглавлял санаторий «Правда», курировал санаторно-курортную отрасль, занимал должность заместителя председателя комиссии Городского совета. В 2017 году получил звание почетного гражданина города-курорта Сочи, также имел такие награды как орден «Защитнику России» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Орден Ф.Э. Дзержинского», многочисленные ведомственные медали и другие знаки отличия.

Санаторий «Правда», которым руководил господин Скляренко, являлся одним из крупнейших (площадь территории 11 га, 7 корпусов) и старейших лечебно-оздоровительных учреждений Сочи. расположен в Хостинском районе вблизи от знаковых объектов – санаториев им. Орджоникидзе и Ворошилова, является ведомственным санаторием Службы внешней разведки РФ.

Ольга Логинова