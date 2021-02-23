СКР проводит проверку после гибели трех человек во время пожара в Тюмени

СКР по Тюменской области организовал доследственную проверку после гибели трех человек во время пожара в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 22 февраля в ходе тушения пожара в одной из квартир на Московском тракте были обнаружены тела двух мужчин и женщины. По предварительным данным, во время пожара они спали.

«Причина возгорания устанавливается. Одной из версий рассматривается неосторожное обращение с огнем. В ходе осмотра места происшествия в одной из комнат обнаружены окурки от сигарет, а также значительное количество распитой алкогольной продукции, более того обстановка на мете происшествия свидетельствовала о продолжающемся застолье»,— отметили в СКР.

В ходе доследственной проверки следователи установят причины возгорания и условия, которые могли привести к пожару. Сотрудники ведомства уже провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.