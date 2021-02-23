В Тюменской области до конца февраля ожидаются сильные морозы

В Тюменской области ожидается аномально холодная погода, температура воздуха будет на десять и более градусов ниже климатической нормы. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сильные морозы продержатся до 27 февраля.

Спасатели попросили не выходить на улицу без крайней необходимости. «Опасайтесь переохлаждения и обморожения. Соблюдайте правила пожарной безопасности и использования обогревательными приборами. При возникновении происшествий — звоните по телефону 101 или 112»,— сообщили в МЧС.