За сутки в ХМАО выявили 128 новых случаев COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за минувшие сутки было выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще два пациента скончались.

По данным регионального оперативного штаба, новые случаев инфицирования были зарегистрированы в 17 муниципалитетах. Большинство их них было в Сургуте (26), Нижневартовске (19) и Ханты-Мансийске (12). На момент выявления у 104 человек были признаки ОРВИ, у 19 диагностирована пневмония, еще пять зараженных переносили болезнь бессимптомно.

Таким образом, на 23 февраля в ХМАО зафиксировано 50 870 случаев COVID-19. Более 48 тыс. больных выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 72 пациента, 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество летальных случаев с начала пандемии составило 732 человек.