За сутки в Удмуртии выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

В Удмуртии выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. В числе заболевших семь детей до 14 лет, 33 человека старше 65 лет., сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 55 жителей Ижевска, 11 жителей Завьяловского района, пяти жителей Воткинска, пяти жителей Шарканского района, четырех жителей Малопургинского района, трех жителей Сарапула, трех жителей Вавожского района, двух жителей Можги, двух жителей Сарапульского района, двух жителей Камбарского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинском, Киясовском, Якшур-Бодьинском районах.

94 человека выздоровели, их выписали. Всего вакцинировали 21838 человек. Из них 4451 получили второй компонент.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 27852 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 24471 человек выздоровели, 359 пациентов скончались.