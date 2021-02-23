В результате ДТП в Туве пострадали 18 человек

В Республике Тыва в результате ДТП пострадали 18 человек, из низ 13 – несовершеннолетние, сообщает пресс-служба МВД республики. По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом.

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил, что водитель легкового автомобиля находился в состоянии опьянения. «Уже известно, что водитель автомашины «Тоиота Ипсум» был пьян, как и его пассажир», - сообщил он в на своей странице в Instagram. По данным главы региона, госпитализированы водитель легкового автомобиля и его пассажир, трое детей 10-12 лет с сотрясением головного мозга. Угрозы жизни и здоровью школьников нет. Состояние госпитализированных взято на контроль минздравом республики.

Оксана Павлова