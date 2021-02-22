В Татарстане число умерших от коронавируса достигло 320 человек

Минздрав Татарстана сообщил, что число умерших от коронавируса в регионе к 22 февраля достигло 320 человек.

В частности, согласно последним данным, подтверждены четыре новых случая смерти – троих мужчин 1939, 1949, 1953 годов рождения и женщины 1945 года рождения.

Кроме того, 20 февраля сообщалось о смерти еще двоих мужчин 1940 и 1960 годов рождения и женщины 1940 года рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в минздраве.

Всего в регионе на 22 февраля выявили 17 656 инфицированных COVID-19, в том числе 56 – за последние сутки. Из них 14 219 выздоровели.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"