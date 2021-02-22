Ярославский губернатор сыграл за «Локомотив» на Красной площади в Москве

В Москве на катке, залитом на Красной площади, состоялся товарищеский матч команды ветеранов ярославского хоккейного луба «Локомотив» с командой комендатуры Московского Кремля, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что он сыграл за ярославскую команду. Матч был посвящен предстоящему Дню защитника Отечества. Игра закончилась вничью со счетом 7:7.

«Поздравляю всех, кто верой и правдой служит Родине, оберегает покой и защищает россиян. Мы — страна, которая прошла через страшные военные испытания и гордится своими героями. Наш долг — хранить память, хранить историю и продолжать дело наших отцов и дедов»,— написал господин Миронов.

В составе ярославской команды в игре также участвовали известный хоккеист, Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Андрей Коваленко, бывший капитан «Локомотива», депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов и другие ветераны ярославского хоккея.