МЧС предупредило о сильном ветре и метелях в Челябинской области

В Челябинской области ожидаются метели и сильный ветер. По данным регионального Гидрометцентра, днем 23 февраля, ночью и днем 24 февраля в отдельных районах области ветер усилится до 25 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В связи с неблагоприятной погодой повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличения количества ДТП.

По данным Челябинского Гидрометцентра, температура воздуха в ночь на 23 февраля составит -27,-32 градуса Цельсия, при прояснении до -40, на юге до -24. Завтра днем ожидается до -20,-25 градусов.