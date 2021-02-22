В Казани не согласовали акцию памяти Немцова из-за COVID-19

Исполком Казани не согласовал акцию с целью «почтить память Бориса Немцова», которая была запланирована на 27 февраля. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии пояснили, что, согласно федеральному закону, «в уведомлении о проведении публичного мероприятия должны быть указаны, в том числе, формы и методы санитарного обслуживания». «Такие меры, как соблюдение санитарного дистанцирования 1,5 метра, соблюдение масочного режима, соблюдение дезинфекционного режима — обеспечение возможность обработки гражданами рук кожными антисептиками являются обязательными и должны быть указаны в уведомлении о проведении публичного мероприятия, однако в поданном уведомлении данные меры указаны не были»,— говорится в ответе на запрос «Ъ-Казань».

«Рекомендуется воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе публичных, в связи с чем согласование митинга не представляется возможным»,— предложили организатору акции в исполкоме.

Заявка на проведении памятной акции поступила от физического лица, было заявлено участие 200 человек.

Напомним, ранее исполком Казани не согласовал проведение протестных акций КПРФ 23 февраля. Вместе с тем 14 февраля на площади Тысячелетия прошел согласованный митинг «против задержаний и репрессий», организованный демократической оппозицией.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"