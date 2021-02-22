В Рыбинске 18-летний водитель без прав сбил 17-летнего подростка

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По предварительным данным, 21 февраля около 22 часов на улице Расторгуева 18-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ» сбил 17-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован.

В пресс-службе отметили, что водитель автомобиля не имел водительского удостоверения. В отношении его возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного Кроме того, в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении за управление автомобилем без соответствующих документов.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Алла Чижова