В Рыбинске осудили подпольных торговцев оружием

Рыбинский городской суд Ярославской области осудил двух мужчин в возрасте 32 и 50 лет за изготовление огнестрельного оружия и его продажу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Местные жители признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по ч. 1, 2 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Рыбинский суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и девять месяцев для 50-летнего обвиняемого и на четыре года для его подельника. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях строго режима. Также суд наложил на осужденных штрафы в размере 150 тыс. руб. и 120 тыс. руб. соответственно.

Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась в период с сентября 2019 года по апрель 2020 года. Старший фигурант дела, имея профессиональную подготовку токаря, изготавливал оружие и патроны к нему, а также хранил дома порох. 32-летний мужчина искал покупателей и комплектующие детали для изготовления.

Деятельность по обороту оружием была пресечена сотрудниками территориального управления ФСБ России. Оружие, детали для изготовления и взрывчатые вещества были изъяты. Ранее оба фигуранта дела уже имели судимости. Старший по возрасту подсудимый на момент совершения преступления находился на испытательном сроке по аналогичному делу. Второй мужчина имел судимость за незаконный оборот наркотиков и разбой.

Алла Чижова