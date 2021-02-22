В Ярославской области от коронавируса скончались еще четверо и 157 человек заболели

В Ярославской области за сутки произошло четыре смерти от коронавируса. Скончались женщины 1941, 1955 и 1988 годов рождения, и мужчина 1950 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 157 новых случая заражения COVID-19. За это же время 164 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 22 февраля, в регионе официально подтверждено 31914 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 30199 человек выздоровели. 381 пациент скончался. В больницы госпитализирован 958 человек, из них 548 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 410 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 16346 человек. На втором месте Рыбинск — 3621 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1709 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 225, 222 и 167 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2600 теста на COVID-19. На карантине находятся 7091 человек, контактировавший с заболевшими.