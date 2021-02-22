Кубанского предпринимателя подозревают в контрабанде древесины на 7 млн рублей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя из Краснодарского края, подозреваемого в контрабанде древесины. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, бизнесмен организовал через государственную границу РФ отправку большегрузных автомобилей с древесиной хвойных пород. В таможенных документах на лес содержались поддельные сведения о легальном происхождении товара, уточняют в полиции. В общей сложность кубанский предприниматель экспортировал 900 куб. м древесины на 7 млн руб.

В отношении бизнесмена ГУ МВД по Северной Осетии возбудило уголовное дело ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). В настоящий момент его отпустили на свободу под обязательство о явке. Санкции статьи предусматривают от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Алексей Белянин