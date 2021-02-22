Еще у 46 жителей Ямала выявили COVID-19

За сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) было зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в регионе было выявлено 36 859 случаев инфицирования. Более 34 тыс. пациентов выздоровели, 395 человек скончались.

В России за прошедшие сутки было зарегистрировано 12 604 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 177 330. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 83 630 больных скончались.