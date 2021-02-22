В Ярославле для бездомных людей закупят 18 тысяч продуктовых наборов

В 2021 году в Ярославле для людей без определенного места жительства будет закуплено 18 тыс. продуктовых наборов, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что на эти цели «Дому ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий города Ярославля» областной бюджет предоставил субсидию в сумме 2,2 млн руб.

По словам первого заместителя директора городского департамента по социальной поддержке населения и охране труда Валентины Бриенковой, учреждение выиграло грант по итогам областного конкурса по оказанию услуг в сфере соцобслуживания лиц без определенного места жительства.

«В соответствии с госзаданием на 2021 год мы должны будем обеспечить питанием не только наших постояльцев, а еще не менее 300 человек на улицах Ярославля. Кроме того, мы заключили соглашение с пятью некоммерческими организациями, которые предоставят горячее питание для всех нуждающихся»,— рассказала госпожа Бриенкова.

По информации пресс-службы, пункты выдачи проднаборов открываются во всех городских районах. Кроме того, они будут действовать при храмах в Дзержинском, Заволжском и Фрунзенском районах Ярославля. В пресс-службе уточнили, что состав проднабора утверждается региональным правительством. Проднабор состоит из лапши и картофельного пюре быстрого приготовления, паштета, хлебцев, чая, сахара, питьевой бутилированной воды и набора одноразовой посуды.

Антон Антонов