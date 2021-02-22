В Тюменской области коронавирус диагностировали у 90 человек

В Тюменской области выявили 90 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным на 22 февраля, в регионе с начала пандемии было выявлено 30 792 случая заражения COVID-19. Более 28 тыс. пациентов выздоровели, 273 человека скончались.

За минувшие сутки в России диагноз подтвердился у 12 604 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 4 177 330. Более 3,7 млн пациентов выздоровели, 83 630 больных скончались.