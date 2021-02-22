За сутки COVID-19 подтвердился еще у 217 свердловчан

На территории Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 217 человек, еще девять пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

Таким образом, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 76 572 случая инфицирования, более 69 тыс. пациентов выздоровели, 2 311 человек умерли.

Напомним, режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 1 марта. Региональные власти не исключают возможности снятия части ограничений для жителей старше 65 лет. Основную массу ограничение в области планируют снять к лету.