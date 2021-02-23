Показатели крупнейших фондов, инвестирующих в высокотехнологичные активы (на 19 февраля 2021 года)

|
|Фонд
|Управляющая компания
|Дата формирования
|СЧА (млрд руб.)
|Изменение стоимости пая (%)
|
|
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|за 1 мес.
|за 3 мес.
|за 1 год
|за 3 года
|за 5 лет
|«Альфа-Капитал Технологии»*
|«Альфа-Капитал»
|27.12.06
|12,52
|8,9
|9,8
|51,6
|94,2
|143,4
|«Сбер--Глобальный интернет»
|«Сбер Управление активами»
|27.07.11
|10,42
|8,1
|11,1
|53,6
|77,1
|135,2
|«Райффайзен--Информационные технологии»
|«Райффайзен Капитал»
|10.10.07
|8,32
|8,3
|8,3
|65,9
|128,0
|197,6
|«ВТБ--Фонд технологий будущего»
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|06.11.07
|6,35
|7,1
|12,9
|57,2
|113,1
|135,3
|«Сбер-Биотехнологии»
|«Сбер Управление активами»
|25.05.15
|3,07
|0,8
|15,5
|51,0
|84,0
|63,0
|«Промсвязь--Информационные технологии будущего»
|«Промсвязь»
|29.09.04
|1,52
|5,3
|11,6
|50,3
|116,5
|188,7
|«БКС Перспектива»
|«Брокеркредитсервис»
|19.05.00
|1,51
|6,2
|15,1
|51,9
|114,3
|137,4
|«Открытие--Лидеры инноваций»
|«Открытие»
|02.08.13
|1,49
|9,0
|20,9
|81,6
|149,6
|155,5
|«XXII век»
|«Брокеркредитсервис»
|18.11.03
|0,78
|4,6
|17,3
|76,5
|142,5
|125,3
|«Уралсиб Глобальные инновации»
|«Уралсиб»
|11.03.08
|0,63
|5,8
|12,7
|59,0
|123,1
|149,0
|«Система Капитал--Высокие технологии»
|«Система Капитал»
|19.01.18
|0,40
|8,7
|25,0
|89,7
|137,0
|—
|«Атон--Фонд высоких технологий»
|«Атон-менеджмент»
|10.10.07
|0,40
|7,4
|14,1
|53,4
|51,6
|110,9
|«Технологическая перспектива»
|«МКБ Инвестиции»
|01.06.16
|0,21
|3,5
|17,5
|47,9
|93,0
|—