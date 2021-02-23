Показатели крупнейших фондов, инвестирующих в высокотехнологичные активы (на 19 февраля 2021 года)

Фонд Управляющая компания Дата формирования СЧА (млрд руб.) Изменение стоимости пая (%) за 1 мес. за 3 мес. за 1 год за 3 года за 5 лет «Альфа-Капитал Технологии»* «Альфа-Капитал» 27.12.06 12,52 8,9 9,8 51,6 94,2 143,4 «Сбер--Глобальный интернет» «Сбер Управление активами» 27.07.11 10,42 8,1 11,1 53,6 77,1 135,2 «Райффайзен--Информационные технологии» «Райффайзен Капитал» 10.10.07 8,32 8,3 8,3 65,9 128,0 197,6 «ВТБ--Фонд технологий будущего» «ВТБ Капитал Управление активами» 06.11.07 6,35 7,1 12,9 57,2 113,1 135,3 «Сбер-Биотехнологии» «Сбер Управление активами» 25.05.15 3,07 0,8 15,5 51,0 84,0 63,0 «Промсвязь--Информационные технологии будущего» «Промсвязь» 29.09.04 1,52 5,3 11,6 50,3 116,5 188,7 «БКС Перспектива» «Брокеркредитсервис» 19.05.00 1,51 6,2 15,1 51,9 114,3 137,4 «Открытие--Лидеры инноваций» «Открытие» 02.08.13 1,49 9,0 20,9 81,6 149,6 155,5 «XXII век» «Брокеркредитсервис» 18.11.03 0,78 4,6 17,3 76,5 142,5 125,3 «Уралсиб Глобальные инновации» «Уралсиб» 11.03.08 0,63 5,8 12,7 59,0 123,1 149,0 «Система Капитал--Высокие технологии» «Система Капитал» 19.01.18 0,40 8,7 25,0 89,7 137,0 — «Атон--Фонд высоких технологий» «Атон-менеджмент» 10.10.07 0,40 7,4 14,1 53,4 51,6 110,9 «Технологическая перспектива» «МКБ Инвестиции» 01.06.16 0,21 3,5 17,5 47,9 93,0 —