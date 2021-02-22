В ХМАО за сутки выявили 131 новый случай COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за прошедшие сутки был выявлен 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Еще три пациента скончались.

По данным регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жителей 21 муниципалитета. Больше всего случаев зарегистрировано в Сургуте (19), Нижневартовске (17), Нефтеюганске (15) и Ханты-Мансийске (15). На момент выявления у 111 пациентов были симптомы ОРВИ, у 17 диагностирована пневмония, еще трое переносили болезнь бессимптомно.

Всего с начала пандемии было выявлено 50 742 случая заражения COVID-19. Более 48 тыс. югорчан уже выздоровели. В тяжелом состоянии остаются 72 пациента, 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от инфекции умерли 730 человек.