Еще 97 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 97 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у пяти детей до 14 лет и 12 граждан старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В числе заболевших 36 жителей Ижевска, 15 граждан из Глазова, 10 — из Сарапула, восемь — из Увинского района, пять — из Кизнерского района, четыре — из Воткинска, по три — из Камбарского и Глазовского районов, по два — из Можги, Вавожского и Воткинского районов, по одному — из Балезинского, Дебесского, Игринского, Красногорского, Сюмсинского, Кезского и Ярского районов. При этом 93 человека вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 27757 случаев заражения коронавирусом. Из них 359 закончились летальным исходом, 24377 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение, 137 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.