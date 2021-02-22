Губернатор Томской области предложит правительству РФ не ограничивать экспорт леса в Азию

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что намерен обратиться в правительство России с просьбой не ограничивать экспорт продукции лесопромышленного комплекса а страны Азии. «В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем», - сказал он.

Губернатор предлагает вводить ограничения на экспорт «точечно и с учетом территорий». «Безусловно, нужно не все подчистую вывозить за рубеж, а удовлетворять потребности местных строителей и мебельщиков», - сказал он.

Сергей Жвачкин отметил, что Томская область поставляет продукцию ЛПК в страны Азии. «Если правительство полностью перекроет экспорт, мы просто потеряем с таким трудом завоеванные азиатские рынки, отдав их другим странам», - сказал губернатор.

По данным Томскстата, за девять месяцев 2020 года, Томская область экспортировала в страны дальнего зарубежья древесины и целлюлозно-бумажных изделий на $35,4 млн, в страны СНГ – на $80,5 млн. В 2019 году – $48,3 млн и $91,2 млн соответственно. По данным Россельхознадзора, в прошлом году экспорт пиломатериала из Томской области за 11 месяцев составил в Узбекистан 42%, в Китай 31%, в Киргизию 13%, в Казахстан 7%, во Вьетнам и Таджикистан по 2%. «Основной экспорт круглого леса производиться в Китай и составляет 52 % от всего объема. Экспорт в Киргизию составляет 20%, в Казахстан 12%», - сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Оксана Павлова