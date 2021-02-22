ОАЭ подарили сектору Газа 20 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В сектор Газа прибыла партия из 20 тыс. доз российской вакцины «Спутник V», сообщила Asharq Al-Awsat. Она направлена из ОАЭ в качестве дара.

22 февраля в секторе Газа должна стартовать вакцинация населения. В первую очередь будут привиты медработники и люди с хроническими заболеваниями. По данным газеты, многие обратились заранее с просьбой о вакцинации.

Поставку вакцины обеспечил бывший лидер движения ФАТХ в секторе Газа Мухаммед Дахлан. Он был смещен действующим президентом Палестины Махмудом Аббасом и уже много лет живет в изгнании в ОАЭ.

Первая партия «Спутника V» поступила в сектор Газа 17 февраля. Передачу 2 тыс. доз инициировал президент Палестины.