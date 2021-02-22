Ополченцы открыли огонь в центре ливийского Триполи

В центре столицы Ливии Триполи прошли вооруженные столкновения. Как передает Afrigatenews, боевики из Эз-Завии при поддержке экстремистов из Бенгази и Дерны открыли беспорядочный огонь на площади Мучеников. Военным удалось вытеснить ополченцев из центра города.

Утверждается, что нападающие пытались штурмом взять здание МВД. Министр уехал из Триполи в Мисурату.

По информации Sky News Arabia, поводом для вооруженного столкновения стало покушение на главу МВД в Правительстве национального согласия Фатхи Али Башага. Это произошло в воскресенье. Два человека арестованы, один из нападавших убит. Ранен один из охранников министра.