В Нигере в день президентских выборов на мине подорвались семь членов избиркома

В регионе Тиллабери на юго-западе Нигера автомобиль с членами Независимой национальной избирательной комиссии подорвался на мине. Сегодня, 21 февраля, в стране проходит второй тур президентских выборов.

«Семь человек погибли, когда транспортное средство подорвалось на мине. Там были главы избирательных участков и их секретари»,— сказал Agence France Presse губернатор региона Ибрагим Катиелла.

Первый тур президентских выборов прошел в Нигере 27 декабря 2020 года. Так как ни один из 30 кандидатов не набрал большинства голосов, был объявлен второй тур. Сейчас главой государства является Махамаду Иссуфу. Он руководит страной с 2011 года. В конце 2020 года он объявил о решении уйти в отставку после окончания своего второго срока.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Сложный путч Нигера к демократии».