21 февраля, воскресенье
Войти в профиль
Ярославль

Коротко

Новости

все новости

«Ярославич» четвертый после первого круга волейбольного «финала шести»

Ярославский волейбольный клуб «Ярославич» занимает четвертое место после первого круга финального этапа чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». Из пяти встреч ярославцы три выиграли и две проиграли. Сегодня, 21 февраля в Перми прошли заключительные матчи первого круга. «Ярославич» победил со счетом 3:0 команду «Нова» из Новокуйбышевска.

Ранее ярославские волейболисты выиграли со счетом 3:0 у хозяев турнира - пермской команды «Кама» и со счетом 3:2 победили московский клуб «МГТУ». «Ярославич» уступил со счетом 0:3 команде «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, и с таким же счетом проиграл подмосковной «Искре».

Турнирную таблицу после первого круга возглавляет «Локомотив-Изумруд», выигравший четыре из пяти матчей. Уральская команда набрала 12 очков. На втором месте «Кама», у которой в активе 10 очков. «Ярославич» и «Искра» набрали по восемь очков, но так как в личной встрече команд победила «Искра», она находится на строчку выше «Ярославича» в турнирной таблице.

В «финале шести» определяется победитель чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А». В нем участвуют шесть сильнейших команд западной и восточной групп. «Ярославич» и «Кама» вышли в финал напрямую, заняв первые места в западной и восточной группах соответственно. Другие четыре команды попали в финал после стыковых отборочных матчей, в которых участвовали клубы, занявшие места со второго по пятое в своих группах.

«Финал шести» проводится в два круга в городах команд - победителей групп. Второй круг пройдет в Ярославле с 8 по 14 марта, где и определится победитель чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А».

Антон Антонов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Новости компаний

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя