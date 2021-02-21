На Кубани за сутки в 16 пожарах погибли шесть человек

За сутки в Краснодарском крае произошло 16 пожаров, в которых погибли шесть человек. Об этом журналистам рассказал замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Григорий Мелихов. Для сравнения он привел статистику за январь-февраль 2021 года. За указанный период в регионе зафиксировано 858 пожаров, в которых погиб 51 человек.

Сегодня в Главном управлении МЧС провели совещание по профилактике пожаров в жилом секторе. В нем приняли участие сотрудники различных служб и ведомств. По словам господина Мельникова, сейчас стоит обратить особое внимание руководителей территориальных подразделений надзорной деятельности на качество профилактической работы, чтобы снизить количество пожаров и гибели людей на них.

Наталья Решетняк