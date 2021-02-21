В Ярославле солдата и офицера осудили за избиение подчиненных

В Ярославле гарнизонный военный суд вынес решения по двум уголовным делам в отношении военнослужащих, которых обвиняли в избиении подчиненных, сообщает сетевое издание «МК в Ярославле». По данным издания, оба уголовных дела расследовал военный следственный отдел СК России по Ярославскому гарнизону.

По первому уголовному делу приговор вынесен в отношении старшего лейтенанта войсковой части 31985, занимающего должность замкомандира роты по военно-политической работе. Ему было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, сопряженное с насилием).

Согласно материалам уголовного дела, офицер, недовольный выполнение м служебных обязанностей одним из своих подчиненных, нанес ему несколько ударов. В результате потерпевший получил множественные телесные повреждения.

Суд приговорил старшего лейтенанта к лишению свободы на срок три года условно. Осужденному назначен испытательный срок продолжительностью два года. В течение такого же срока он не имеет права занимать определенные должности на госслужбе и в местном самоуправлении.

По второму уголовному делу по ч. 1 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, сопряженное с насилием) обвинялся рядовой, занимающий должность мастера войсковой части 98536.

В материалах дело отмечается, что подсудимый ударил рукой в челюсть дежурного по роте, который сделал ему замечание из-за нарушения распорядка дня. В это время рядом находились другие военнослужащие. Дежурный по роте получил «повреждение правой скуловой области». Решением Ярославского гарнизонного военного суда подсудимому назначили судебный штраф в размере 10 тыс. руб.