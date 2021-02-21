В Татарстане выявили еще 57 человек с COVID-19

В Татарстане на 21 февраля зарегистрировали 57 новых инфицированных COVID-19. 23 человека госпитализированы, остальные 34 получают лечение на дому. Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 17,6 тыс.

Среди новых заболевших трое детей, 22 человека – в возрасте от 60 лет.

Из всех случаев 22 выявили в Казани, 8 – в Набережных Челнах, 5 – в Нурлатском районе, по 3 – Альметьевском и Зеленодольском районах, еще в 13 районах республики – по 1-2 случая.

Выздоровели за весь период 14 216 человек, в том числе 53 — за минувшие сутки. Скончались 316 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"