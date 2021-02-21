Уровень трафика снизят компенсациями

Британцам заплатят около $4 тыс. за отказ от личных автомобилей. На такие меры, как пишет The Times, пошли власти страны, чтобы снизить уровень трафика и улучшить качество воздуха. В программе будут участвовать автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями, выпущенные до 2016 и 2006 года соответственно. Компенсации их владельцы смогут получить, если откажутся от своей машины на несколько лет. Полученные деньги можно будет использовать для оплаты проезда на общественном транспорте, такси, каршеринге, а также заплатить за аренду велосипедов или электроскутеров. Пилотную программу запустят этой весной в городе Ковентри. Местные власти рассчитывают, что постепенно смогут привлечь для программы не только средства налогоплательщиков, но и инвестиции частных компаний.



Мнение жителей Великобритании во мнениях о новой экологической инициативе разделились, отметил собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Предложенные меры связаны с несколькими причинами: загруженностью городов, пробками, кроме того, явно бьют тревогу медики из-за роста случаев астмы и других заболеваний, которые связывают с загрязнением воздуха. В соцсетях реакция на эту инициативу скорее отрицательная. Не надо забывать о жителях сельской местности, которым просто нет выхода. Многие склоняются к той точке зрения, что лучше потратить эти деньги на скорейшее введение электромобилей, в частности, на развитие сети электрических заправок, которых пока очень мало».

Свою программу по снижению автомобильных выбросов разрабатывают и в Японии. В конце прошлого года власти Токио поставили перед правительством задачу отказаться от продаж новых машин с бензиновыми или дизельными двигателями к 2030 году, писала газета Nikkei . Планируется также запустить программу, которая поможет японцам приобрести автомобиль с гибридной силовой установкой или электродвигателем. В китайском правительстве планируют, что к 2035 году половина всех продаваемых в стране машин должны быть электрическими. В России пока своей программы по снижению загрязнения воздуха от автомобилей нет. “Ъ FM” узнал у бизнесменов и селебритис, смогли бы они отказаться от личного автомобиля и какую компенсацию за это хотели бы получить:

Александр Раппопорт, глава объединенной компании «Рестораны Раппопорта»: «Я, наверное, вряд ли смог бы отказаться от автомобиля. Это для меня не вопрос компенсации, я человек меркантильный, но не настолько. Мне это удобно, поэтому я не очень себе представляю, зачем отказываться от автомобиля». Алексей Кортнев, музыкант, лидер группы «Несчастный случай»: «Я не собираюсь покупать следующую машину, думаю, что буду обходиться услугами такси или каршеринга. В Москве содержать собственный автомобиль стало очень невыгодно. Статистика показывается, что сочетание такси с метро и каршерингом — лучший вариант». Александр Добровинский, старший партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры»: «Я не могу отказаться от личной машины: я в ней работаю, пишу, это продолжение моей работы, а иногда и отдыха. Мне не очень интересно, что происходит в других странах, пусть делают, что хотят, я очень люблю свои машины. Там и вещи мои лежат, это же удобно. Какая разница дадут мне за это $4 тыс. или $25 тыс.? Чтобы я хуже себя чувствовал? Нет, конечно». Дмитрий Колдун, певец и композитор: «Я бы с удовольствием отказался от личного авто. Более того, когда работа изменила свой формат, мне часто приходится ездить из одной точки Москвы в другую — на личном транспорте ты особо много не запланируешь. А когда пользуешься общественным транспортом, особенно метро и трамваем, я успеваю в большее количество мест. Если бы мне за это приплачивали, я бы был только рад».

В прошлом году исследователи сети FinExpertiza зафиксировали в России рекорд по загрязнению воздуха за последние 16 лет. Они отмечают, что после весеннего локдауна в большинстве регионов страны рост числа вредных веществ в атмосфере ускорился.

Юлия Жданова