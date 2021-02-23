Высокотехнологичный подъем

После месячного перерыва самым популярным направлением для инвестирования стали акции высокотехнологических компаний. За четыре недели международные инвесторы вложили в фонды, ориентированные на этот сегмент фондового рынка, почти $20 млрд. Это положительно сказалось как на стоимости акций, так и на показателях российских ПИФов, которые на них ориентированы. Однако частным инвесторам к таким инвестициям стоит подходить с осторожностью, поскольку они более рискованные, чем инвестиции в широкий рынок.

Вдохновляющая отчетность

Согласно отчету Bank of America (учитывает данные Emerging Portfolio Fund Research), международные инвесторы за неделю, закончившуюся 17 февраля, вложили в фонды, инвестирующие в акции высокотехнологических компаний, $5,1 млрд. За четыре недели вложения составил $19 млрд. По итогам января высокотехнологический сектор занял только второе место с результатом $7,2 млрд, уступив первое место фондам, инвестирующим в компании нефтегазовой отрасли ($8,4 млрд).

Возвращение интереса инвесторов к технологическому сектору во многом связано с высокими результатами компаний в конце прошлого года. По данным FactSet, компании сектора информационных технологий индекса S&P 500 за четвертый квартал 2020 года превысили ожидания участников рынка по выручке на 88%, по прибыли — на 91%. «Стоит отметить и рост активности ритейл-инвесторов в США, которые получили одноразовые выплаты в размере $600 в рамках пакета помощи, принятого в конце декабря»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Марк Доникян.

В таких условиях акции высокотехнологических компаний росли быстрее всего рынка.

«Сектор информационных технологий индекса S&P 500 вырос с начала февраля на 5,3% и уступает по динамике только сектору коммуникационных услуг (9,4%)»,— отмечает аналитик General Invest Дмитрий Резепов. Рост стоимости акций таких компаний отразился и на российском рынке ПИФов. С начала месяца розничные фонды, ориентированные на такие компании, принесли пайщикам доход на уровне 4,6–9%, что лучше результата за весь январь (4–6,6%).

Риск — дело технологичное

Вместе с тем управляющие предупреждают, что отраслевые фонды, в том числе высокотехнологических компаний,— вложения с высоким уровнем риска. Например, в прошлом году эта категория фондов была лидером роста, обеспечив пайщикам доход в размере 50–90%. Однако за год до этого она были в числе аутсайдеров, обеспечив прирост лишь на 5–8%. В то же время фонды компаний нефтегазового сектора в 2019 году были в числе лидеров роста (25–30%), но в 2020 году показали снижение стоимости паев на 15–20%.

Поэтому участники рынка советуют составлять портфель из нескольких фондов, что делает вложения более диверсифицированными и менее восприимчивыми к негативным тенденциям в отдельно взятом секторе.

«Вопрос аллокации средств напрямую зависит от инвестиционных целей инвестора, его инвестиционного горизонта, возможности нести риски и прочих индивидуальных факторов»,— отмечает Марк Доникян.

Доля сбережений, которую имеет смысл держать в таких бумагах и фондах, должна быть такой, чтобы можно было спокойно переносить присущие этим активам краткосрочные колебания котировок. По мнению директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова, у каждого человека должна быть консервативная часть портфеля, способная покрыть расходы семьи в течение 6–12 месяцев. «В этом случае, если жизненная ситуация привела к незапланированной внезапной потребности в деньгах, нет необходимости продавать рискованные активы в период возможного снижения»,— отмечает господин Исаков.

При покупке отраслевых фондов управляющие советуют ориентироваться на длинные горизонты.

По словам Виталия Исакова, минимальный рекомендуемый срок инвестирования в рискованные активы составляет три года, а для сегментов рынка с повышенной волатильностью, к которым относится сектор техов, лучше и еще больше.

Сформировав портфель из фондов, инвесторам не стоит активно ребалансировать его без необходимости. «Постоянный мониторинг стоимости активов может пробудить у инвестора желание спекулировать на росте или коррекции, что обычно заканчивается экономическим убытком»,— предупреждает Марк Доникян. Однако это не значит, что инвестор не должен совсем осуществлять ребалансировку портфеля. По мнению Виталия Исакова, в период резкого снижения котировок, как правило, очень хорошим решением становится увеличение аллокации в рискованные активы. «С точки зрения долгосрочных результатов инвестирования стратегия "купил и держи", скорее всего, опередит попытки угадать дно и вершину рынка»,— отмечает господин Исаков.

Перспективы сектора

В ближайшей перспективе участники рынка не исключают дальнейшего роста в сегменте, но предупреждают о внутренних рисках. В частности, преобладание представителей Демократической партии в законодательной и исполнительной власти в США может создать давление на сектор, особенно крупных игроков, в виде усиленного регулирования или повышения налоговой ставки. «На горизонте 2021 года мы ожидаем нейтральной динамики сектора в целом и отдаем предпочтение компаниям малой и средней капитализации, стараясь минимизировать присутствие в крупных корпорациях»,— отмечает Дмитрий Резепов. «На горизонте года мы смотрим положительно на производителей полупроводников, компании, продающие онлайн-рекламу, и электронную коммерцию, которые, на наш взгляд, станут бенефициарами открытия экономик среди технологических компаний»,— отмечает Марк Доникян.

Виталий Гайдаев