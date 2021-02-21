В Баренцевом море у рыболовецкого траулера Polaris отказал двигатель

В акватории Баренцева моря, вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области, у рыболовецкого траулера Polaris перестал работать основной двигатель. На борту находятся десять человек. Им ничего не угрожает, сообщил Росморречфлот.

«Судно Polaris потеряло ход в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области, у него произошел отказ основного двигателя. На малом траулере, который вел рыбный промысел, находится экипаж — десять человек, состояние команды удовлетворительное»,— приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, судно принадлежит «Норд вест флот компании». В 15:57 оно находилось в 81-м км от Зубовской губы полуострова Рыбачий, говорится в сообщении. К месту происшествия готовится выйти спасательное судно «Мурманрыба», чтобы отбуксировать траулер в порт приписки.