В Нигерии при крушении военного самолета погибли семь человек

Самолет ВВС Нигерии King Air 350 потерпел крушение недалеко от аэропорта столицы страны Абуджи. Погибли все семь человек, находившиеся на борту самолета.

BREAKING: Military Aircraft crashes at Abuja Airport. No Survivors!!!



A Nigerian Air Force Beechcraft King Air 350i Surveillance Aircraft Has Crashed In Abuja, Nigeria's Capital. Rest In Peace to those who died.