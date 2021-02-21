В Нигерии при крушении военного самолета погибли семь человек

Самолет ВВС Нигерии King Air 350 потерпел крушение недалеко от аэропорта столицы страны Абуджи. Погибли все семь человек, находившиеся на борту самолета.

BREAKING: Military Aircraft crashes at Abuja Airport. No Survivors!!!



A Nigerian Air Force Beechcraft King Air 350i Surveillance Aircraft Has Crashed In Abuja, Nigeria’s Capital. Rest In Peace to those who died. #ESN #WEMOVE pic.twitter.com/1H2aAcCpu4 — Ada King (@Real_AdaKing) February 21, 2021

«Кажется, есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных»,— написал в Twitter министр авиации страны Хади Сирика.

По словам министра, самолет, направлявшийся в Минну, разбился вскоре после того, как экипаж сообщил об отказе двигателей. После крушения самолет полностью сгорел.

О жертвах катастрофы сообщили ВВС Нигерии. Кто находился на борту самолета военные не уточнили. Перед крушением самолет пытался вернуться обратно, в Абуджу.