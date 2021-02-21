«Абрау-Дюрсо» зарегистрировало новую «дочку» для продажи и управления недвижимостью

ЗАО «Абрау Дюрсо» создало новую дочернюю компанию – ООО «Проектная компания». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». Доля общества в уставном капитале новой компании 99%.

В качестве основного вида деятельности новой структуры «Абрау Дюрсо» указано «подготовка к продаже собственного недвижимого имущества». Также в число видов деятельности вошли: покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и др.

Генеральным директором «Проектной компании» является Александр Боярских, бенефициаром - Борис Титов.

Новая компания зарегистрирована с уставным капиталом в 10 тыс. руб. в Новороссийске.

Наталья Решетняк