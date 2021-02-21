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Школе юных летчиков Ижевска присвоят имя пилота Александра Девятьярова

Школе юных летчиков Ижевска присвоят имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова, который совершил 91 болевой вылет во время Великой Отечественной войны. Такое решение приняла комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов города после обращения педагогов и родителей воспитанников школы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отметим, что звание Героя Советского Союза было присвоено Александру Девятьярову в 1945 году. Также его наградили двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского и Красной звезды. После демобилизации он вернулся в Ижевск, где возглавлял республиканский комитет ДОСААФ. Также он был одним из инициаторов открытия в городе школы юных летчиков.

Кроме того, комиссия поддержала инициативу школы №72 об увековечивании памяти об участнике Великой Отечественной войны Исааке Абрамовиче Флейшере. Он проработал в ней военруком 34 года. Табличка в память о нем будет установлена на фасаде здания у центрального входа.

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