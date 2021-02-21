В Серове задержали подростка, устроившего ДТП с патрульным автомобилем

В Серове (Свердловская область) сотрудники ГИБДД во время преследования задержали несовершеннолетнего водителя, который устроил ДТП с патрульным автомобилем и пытался скрыться.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 19 февраля, около 16:30 сотрудники ДПС в поселке Металлург города Серов обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-2106», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности.

«Требование об остановке шофер проигнорировал и продолжил движение, пытаясь скрыться. Сотрудники ГИБДД организовали преследование, в ходе которого правонарушитель совершал опасные маневры и создавал угрозу жизни и здоровью граждан. Во время движения по улице Толмачева водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с патрульным автомобилем», — рассказали региональном УГИБДД, добавив, что в аварии никто не пострадал.

Водителем оказался 16-летний подросток, местный житель. Автомобиль юноша приобрел накануне по договору купли-продажи, чтобы сдать его в пункт приема металлолома на запчасти.

В отношении родителей несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Самого подростка привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление машины без водительского удостоверения, по ст. 12.6 КоАП РФ за не пристегнутый ремень безопасности, ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ за управление автомобилем, не имея при себе документов и по ч.2 ст. 12.25 за невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

«По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних исключить допуск к управлению транспортными средствами детей, не имеющих водительского удостоверения», — добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.