В Петербурге за сутки выявлено 996 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 12 742 новых случая коронавируса, из них в Петербурге — 996. В Ленобласти COVID-19 подтвержден еще у 185 жителей. Об этом сообщает оперативный штаб.

Только 10,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни.

По данным Смольного, за последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 22941 жителя.

Летальную статитистку за сутки пополнили 49 новых случаев. За период с начала пандемии в городе было выявлено 360650 случаев коронавиурса. Скончались 10787 человек.