В Свердловской области коронавирус подтвердился у 215 человек

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 215 человек, еще 10 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 76 355 случаев заражения коронавирусом, более 69 тыс. пациентов выздоровели, 2 302 человек скончались.

Отметим, уровень суточного прироста больных в регионе снижается не первую неделю. Накануне диагноз подтвердился у 219 свердловчан.

Напомним, режим повышенной готовности в Свердловской области продлен до 1 марта. Региональные власти не исключают возможности снятия части ограничений для жителей старше 65 лет. Основную массу ограничение в области планируют снять к лету.