Аутлет сделал ставку на экологичность

Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает о том, как аутлет воспользовался идеей разумного потребления и создал собственную концепцию.

Среди главных трендов индустрии бьюти разумное потребление и социальная ответственность бизнеса. Если добавить к ним экологичность и экономичность, то получится концепция нового аутлета iBeauty, который на днях заработал в Москве.

Генеральная идея проекта в том, чтобы не утилизировать товары, которые по разным причинам не могут продаваться в обычных магазинах, а дарить им вторую жизнь. Речь идет о парфюме и косметике из лимитированных коллекций в поврежденной упаковке или со скоро истекающим сроком годности. Здесь их продают со скидками до 80%. Что особенно приятно, на ценниках указаны две цифры — обычная цена и цена с дисконтом.

Многие бренды, с которыми сотрудничает iBeauty, имеют статус «этичных брендов» — они используют для упаковки вторично переработанное сырье, не тестируют продукцию на животных, отказываются от полиэтилена, а некоторые даже от бумажных вкладышей-аннотаций. Информацию о таких товарах можно прочитать на сайтах производителей.

Еще одна важная опция — наличие в пространстве точек, где можно сдать пустые флаконы, баночки и тюбики от косметических средств. В наличии пока два контейнера: для стекла и пластика. В будущем появятся емкости для металла, резины и других материалов.