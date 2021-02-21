В Анапе запретили деятельность городской общины баптистов

Анапский городской суд вынес решение о запрете деятельность местной общины баптистов, в которую входили порядка 200 человек. Об этом пишет «Интерфакс».

В суд с иском обратился межрайонный прокурор. Он отметил, что с 2018 по 2020 годы религиозная организации «Анапская церковь Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов» занималась миссионерством и проводила богослужения, не зарегистрировавшись в управление Минюста по Краснодарскому краю. Прокурор счел это нарушением и потребовал прекратить деятельность общины.

Суд требования удовлетворил. Деятельность организации запрещена до устранения нарушений федерального закона 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных организациях».

Ранее Анапская межрайонная прокуратура объявила предостережение руководителю коммерческой организации о недопустимости нарушения требований закона о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Жители одной из северокавказских республик, которые занимались на курорте строительно-монтажными работами, использовали одну из комнат административного корпуса организации в качестве мусульманской молельной комнаты.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее Абинский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении участника «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) Александра Ившина, проводившего богослужения по видеосвязи. Ему было назначено 7,5 лет тюрьмы – это самый строгий приговор, вынесенный в отношении участника организации.

Наталья Решетняк