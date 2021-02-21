Пермский политех отменил карантин для всех студентов

С 9 марта все студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) вернутся к очным занятиям. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Исключение составят те учебные занятия, в которых предусмотрен поток более 50 студентов, их продолжат проводить в дистанционном формате.

«Ранее к контактной аудиторной работе уже вернулись все студенты выпускных курсов и очники первых курсов. Практика показала, что при соблюдении всех необходимых санитарных требований удалось сохранить эпидемиологическую ситуацию в норме. Возвращение к очной форме обучения позволит студентам в полной мере воспользоваться возможностями высокотехнологичных лабораторий, быть на связи с преподавателями и одногруппниками», — пояснили в ПНИПУ.

Напомним, в начале февраля глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о возвращении российских вузов, подведомственных министерству, к очному обучению. В Перми в ведение Минобрнауки входят три университета: ПНИПУ, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Первым о полном возвращении к очным занятиям сообщил педуниверситет. В ПГНИУ очно занимается пока только часть студентов — учащиеся 1 и 4 курсов бакалавриата, 1 и 5 курсов специалитета, все студенты магистратуры и учащиеся выпускного курса колледжа профессионального образования.