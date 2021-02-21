В Югре 129 человек заразились COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 129 человек, еще пять пациентов скончались, сообщил региональный оперштаб.

На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 зафиксирована пневмония, у одного человека заболевание протекало бессимптомно.

За весь период пандемии COVID-19 в Югре заразились 50 611 человек. Из них 48 290 уже выздоровели, 727 пациентов скончались.

По данным на 21 февраля состояние 74 пациентов тяжелое, 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.